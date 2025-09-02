Kayseri'de Bıçaklama Olayı: Suriye Uyruklu Adam Hayatını Kaybetti

KAYSERİ'de sokakta kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce bıçaklanan Suriye uyruklu Ahmet H., yaşamını yitirdi.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesi Fark Sokak'ta meydana geldi. Sokakta kanlar içeresinde yatan kişiyi görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Suriye uyruklu Ahmet H. olduğu belirlenen kişinin bıçaklandığını tespit etti. Yaralanan Ahmet H., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kayseri Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede tedavisi süren Ahmet H., doktorların tüm müdahalesine rağmen bugün sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Ahmet H.'nin cenazesi otopsi için hastane morguna götürüldü.

Polisin olaya karışan kişi ya da kişilerin yakalanmasına yönelik başlattığı çalışma sürüyor.