Kayseri'de Bıçaklama Olayı: Bektaş Aşçıpınar Hayatını Kaybetti
Kayseri'de 52 yaşındaki Battal U. tarafından bıçaklanan 38 yaşındaki Bektaş Aşçıpınar, hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
HAYATINI KAYBETTİ
Kayseri'de aynı binada oturduğu Battal U. (52) tarafından bıçaklanan Bektaş Aşçıpınar (38), kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel