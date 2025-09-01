Kayseri'de Bıçaklama Olayı: Bektaş Aşçıpınar Hayatını Kaybetti

HAYATINI KAYBETTİ

Kayseri'de aynı binada oturduğu Battal U. (52) tarafından bıçaklanan Bektaş Aşçıpınar (38), kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.