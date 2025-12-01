Kayseri'de Bıçakla Yaralanma Olayında 4 Şüpheli Gözaltına Alındı
Kayseri'de bir kişinin bıçakla yaralanması üzerine düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden biri tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince, Germir Mahallesi'nde Tuncay D'nin bıçakla yaralandığı olaya karışan zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.
Bölgedeki kamera kayıtlarının incelenmesi ve saha çalışmalarının ardından kimlikleri tespit edilen M.C.K. (26), Y.K. (19), K.K. (19) ve A.D.K. (24) düzenlenen operasyonla yakalandı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.C.K. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverildi.
Kaynak: AA / Tunahan Akgün - Güncel