Kayseri'de Bıçakla Yaralanan Kadın Hastaneye Kaldırıldı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bıçakla yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.

İddiaya göre, Ertuğrulgazi Mahallesi 4374'üncü Sokak'taki bir binada bir çocuk annesi Ş.N.K, henüz belirlenemeyen nedenle bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesinin ardından yaralı kadın Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.