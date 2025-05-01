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Kayseri'de Bıçakla Yaralanan Kadın Hastaneye Kaldırıldı

Kayseri'de Bıçakla Yaralanan Kadın Hastaneye Kaldırıldı
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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir çocuk annesi Ş.N.K, henüz belirlenemeyen bir nedenle bıçakla yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi, yaralı kadın hastaneye kaldırıldı. Soruşturma devam ediyor.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bıçakla yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.

İddiaya göre, Ertuğrulgazi Mahallesi 4374'üncü Sokak'taki bir binada bir çocuk annesi Ş.N.K, henüz belirlenemeyen nedenle bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesinin ardından yaralı kadın Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: AA / Ergün Haktanıyan - Güncel
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