Kayseri'de bıçakla yaralama - Haberler

Kayseri'de bıçakla yaralanan bir kişi hastanede tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, İldem Cumhuriyet Mahallesi Çiğdem 5 Sokak'ta E.A. isimli kişi (15) henüz kimliği belirlenemeyen bir şüpheli tarafından bıçaklandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Yaralı E.A. ambulans ile Kayseri Şehir Hastanesine götürüldü.

Polis, olay yerinden kaçan zanlının yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.