Kayseri'de bıçakla yaralama - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kayseri'de bıçakla yaralama

AA - Müzahim Zahid Tüzün - Güncel
Kayseri'de bıçakla yaralama

Kayseri'de bıçakla yaralanan bir kişi hastanede tedavi altına alındı.

Kayseri'de bıçakla yaralanan bir kişi hastanede tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, İldem Cumhuriyet Mahallesi Çiğdem 5 Sokak'ta E.A. isimli kişi (15) henüz kimliği belirlenemeyen bir şüpheli tarafından bıçaklandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Yaralı E.A. ambulans ile Kayseri Şehir Hastanesine götürüldü.

Polis, olay yerinden kaçan zanlının yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

AA / Müzahim Zahid Tüzün - Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title