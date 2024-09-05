Üye Girişi
Haberler

Kayseri'de bıçak tartışması: Mahkeme keşif kararı aldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de arkadaşıyla bıçak tartışması sonucu öldürülen genç için yapılan davanın ikinci duruşmasında mahkeme heyeti keşif kararı aldı.

KAYSERİ'de arkadaşı Hürkan Samet Durmaz'ı (13) 'kelebek' diye tabir edilen bıçağın satışıyla ilgili çıkan tartışmada öldüren T.Ş.'nin (14), müebbet hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın ikinci duruşmasında mahkeme heyeti verdiği ara karar ile olay yerinde keşif kararı aldı.

Olay, geçen yıl 12 Aralık'ta saat 13.30 sıralarında Melikgazi ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi Öğüt Sokak'taki 6 katlı inşaatın son katında meydana geldi. Şükrü Başyazıcıoğlu Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencileri Hürkan Samet Durmaz ile arkadaşı T.Ş. arasında tartışma çıktı. T.Ş., Durmaz'ı bıçaklayarak kaçtı. Durmaz hayatını kaybetti, evlerine giden T.Ş.'nin ailesi durumu polise bildirdi. Polis, T.Ş. ile olay sırasında yanında olan Ş.K.'yi (14) gözaltına aldı. İşlemleri sonrası adliyeye sevk edilen T.Ş. tutuklandı, Ş.K. ise adli kontrol tedbiri ile salıverildi.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanarak, tutuklu sanık T.Ş. ve tutuksuz Ş.K. hakkında 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Davanın ikinci duruşmasında tutuklu sanık T.Ş. ile tutuksuz sanık Ş.K. ve ölen Durmaz'ın şikayetçi annesi ile babası hazır bulundu. Önceki ifadelerini tekrar ettiğini ve olaydan önce satmak amacıyla bıçak aldığını anlatan T.Ş., "Samet, bıçağı alıp parasını sonra vereceğini söyledi. Belalı ve sıkıntılı olduğu için güvenemedim. 'O bıçağı getireceksin' diye tehdit etti. Ortak arkadaşımız Ş.K. ile inşaata çağırdık. Yerden taş ve briket fırlattı. Sonra üstüme atladı. Bıçak elimdeyken açıldı. İstemeden bıçağı salladım. Şoka girdim. Samet yere yığıldı. Kalkar peşimden gelir, diye kaçtım. Ellerimin kan olduğunu fark edince de okulun yanındaki parktaki tuvalette yıkadım. Hayatımda kimseye kalem dahi bile sokmaya yeltenmem" ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti verdiği ara karar ile sanık T.Ş.'nin tutukluluk halinin devamına karar vererek, ölen Durmaz'ın avukatları Mustafa ve Tuğba Oğuz Avşar'ın talebini olumlu bulup, cinayetin işlendiği yerde keşif yapılması için duruşmayı erteledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Mahkeme Kayseri Cinayet Adliye Güncel Hukuk Suç

Polat çiftinin yargılandığı dava ertelendi! Dilan mahkeme salonunu ağlayarak terk etti

Kocası için dua isteyen Dilan Polat'a soğuk duş! Mahkeme salonunu ağlayarak terk etti

 Yeniden Refah'tan erken seçim çağrısı: Sandık 23 Kasım 2025 tarihinde mutlaka gelmeli

Yeniden Refah'tan erken seçim çağrısı! Sandığın gelmesi gereken günü bile verdiler

 Nasıl gözaltına alındı, neden tutuklandı? İşte Narin Güran'ın amcasını ele veren sözler

Narin'in amcasını ele veren sözler
Saygısızlık yapan öğrencisine sahip çıkıp affetmişti! Eyüp Öğretmen'den acı haber geldi

Öğrencisinin yaptığı saygısızlığı affetmişti! Eyüp Öğretmen'den acı haber geldi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
ASAT Antalya su kesintisi! Muratpaşa, Kepez, Kumluca 5-6 Eylül 2024 Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İZSU İzmir su kesintisi! Bergama, Seferihisar, Tire 5-6 Eylül 2024 İzmir su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İSKİ İstanbul su kesintisi! Esenler, Bayrampaşa, Pendik su kesintisi listesi! 5-6 Eylül İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Onyekuru kaç yaşında, hangi kulüpte oynuyor? Onyekuru Galatasaray'a gelecek mi? ASKİ Ankara su kesintisi! Polatlı, Sincan, Haymana 5-6 Eylül 2024 Ankara su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? MasterChef Takım Oyunu kim kazandı? 5 Eylül Perşembe bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? Ziyech UEFA listesinde var mı? Galatasaray'da Ziyech Avrupa kadrosunda mı? MasterChef eleme adayları kim? 6 Eylül Perşembe bugün kim potaya gitti? MasterChef Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? 6 Eylül Perşembe Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? Galler Türkiye ne maçı, hazırlık maçı mı resmi maç mı? Levent Mercan UEFA listesinde yok mu, listeye yazılmadı mı?
title