Kayseri'de 'Bi' Dünya Sanat' Sergisi Sanatseverlerle Buluştu

Kayseri'de 'Bi' Dünya Sanat' Sergisi Sanatseverlerle Buluştu
Güncelleme:
Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve diğer kuruluşların işbirliğiyle düzenlenen 'Bi' Dünya Sanat' adlı sergide, farklı ülkelerden gelen öğrencilerin sanat eserleri sergilendi. Açılışta, kültürel zenginliklerin sanat aracılığıyla ifade edildiği vurgulandı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Medeniyetin Burçları Derneği ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı işbirliğinde düzenlenen "Bi' Dünya Sanat" adlı karma sergi sanatseverlerle buluştu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, farklı coğrafyalardan gelen öğrencilerin kültürel miraslarını sanat aracılığıyla yansıttıkları özgün eserlerin oluşturduğu sergi, Büyük Şehir Sanat Galerisi'nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, açılışta yaptığı konuşmada, dünyanın dört bir yanından Kayseri'ye gelen öğrencilerin sanat aracılığıyla kültürel bir zenginlik oluşturduğunu belirtti.

Medeniyetin Burçları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Dursun ise serginin sadece bir sanat etkinliği değil, dünyanın dört bir yanından gelen öğrencilerimizin duygularını, renklerini, hikayelerini bir araya getiren bir medeniyetler buluşması olduğunu kaydetti.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Uzmanı İsmail Özsoy da başkanlık olarak Türkiye'de eğitim gören uluslararası öğrencilerin yalnızca akademik hayatlarında değil, aynı zamanda kültürel, sosyal ve kişisel gelişimlerinde de yanlarında olmayı önemsediklerini ifade etti.

Kaynak: AA / Sercan Küçükşahin - Güncel
