Kayseri'de Beton Mikseri Devrildi, Sürücü Hayatını Kaybetti
Kayseri'de Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi'nde bir beton mikseri devrildi ve sürücü hayatını kaybetti. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi ve cenaze Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kayseri'de beton mikserinin devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.
Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi 8. Cadde'de, Ü.Ö.(58) idaresindeki 38 AKE 903 plakalı beton mikseri, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler, araçtan çıkarılan sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze, Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.