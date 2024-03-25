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Kayseri'de Beton Katkıları ve Güçlendirme Kimyasalları Semineri Düzenlendi

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Kayseri Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Daire Başkanlığı ile İnşaat Mühendisleri Odası Kayseri Temsilciliği işbirliğiyle "Beton katkıları ve güçlendirme kimyasalları" konulu seminer gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda düzenlenen seminerde, Beton Katkıları Ürün Yöneticisi Devrim Nazlıkol ve Yapı Güçlendirme Ürün Yöneticisi Yavuz Çavunt tarafından sunum yapıldı.

Seminerde, kentin afetlere karşı daha dirençli hale gelmesi yönünde bilgiler verildi.

Program sonunda Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman, eğitim veren ürün yöneticilerine plaket takdim etti.

Kaynak: AA / Güncel

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