KAYSERİ'DE BESLENMESİ YASAK MAYMUNA EL KONULDU - Haberler

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KAYSERİ'DE BESLENMESİ YASAK MAYMUNA EL KONULDU

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Kayseri'de, beslenmesi yasak olan makak maymununa el konuldu.

KAYSERİ (DHA) - Kayseri'de, beslenmesi yasak olan makak maymununa el konuldu. Maymunu besleyen kişiye para cezası uygulandı.

Kayseri Doğa Koruma ve Milli Park Şube Müdürlüğü ekipleri, Melikgazi ilçesi Becen Mahallesi'ndeki bir evde makak maymunu beslendiği ihbarı üzerine çalışma başlattı. Eve düzenlenen baskında maymuna el konuldu. Besleyen kişiye para cezası uygulanırken, maymun Büyükşehir Belediyesi Harikalar Diyarı Veteriner Hekimliği'ne teslim edildi. Kayseri Doğa Koruma ve Milli Park Şube Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Ülkemizde birçok yaban hayvanı için hobi amaçlı besleme izni verilirken, maymun türlerine vahşi bir tür olmaları ve birçok hastalık virüsünü (Aids, kuduz, hepatit) bulaştırma riski taşımalarından dolayı, sahiplenme ve besleme izni verilmemektedir. Doğaları gereği ağaçlık, açık alanda yaşamaları ve hareketli olmalarından dolayı apartman yaşantısı maymunlar için uygun değildir. Bu nedenle vatandaşlarımızın internet üzerinden satışı yasak olan yaban hayvanlarını satın almamaları ve durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlükleri'ne ihbar etmeleri, herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için önem arz etmektedir" denildi.

KAYSERİ'DE BESLENMESİ YASAK MAYMUNA EL KONULDU

KAYSERİ'DE BESLENMESİ YASAK MAYMUNA EL KONULDU

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Büyükşehir Belediyesi, Para Cezası, Kayseri, Milli, Güncel, Haberler

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