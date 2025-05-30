Kayseri'de Belediye Başkanları İstişare Toplantısında Bir Araya Geldi
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ilçe belediye başkanları ile bir araya gelerek kentte sürdürülen çalışmalar hakkında istişarelerde bulundu. Büyükkılıç, ortak akılla karar alarak şehre değer katacaklarını vurguladı.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi, Kocasinan, Talas, Hacılar, İncesu, Develi, Yahyalı ve Yeşilhisar ilçe belediye başkanlarıyla istişare toplantısında bir araya geldi.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, başkanlık makamında gerçekleşen istişare toplantısında kentte sürdürülen çalışmalar değerlendirildi.
Toplantıda konuşan Büyükkılıç, istişare kültürünü ön planda tuttuklarını belirterek, "Ortak akılla kararlar alıyor, birlikte çalışıyoruz. Bu birlik ve beraberlik, şehrimize değer katıyor." ifadelerini kulandı.
Büyükkılıç, karşılıklı görüş alışverişinin yapıldığını anlatarak, hizmet ve yatırımların aralıksız süreceğini vurguladı.
Toplantıya, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek, Develi Belediye Başkanı Adem Şengül, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan ve AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan katıldı.