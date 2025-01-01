Kayseri'de Belediye Bankını Yakan 3 Zanlı Gözaltına Alındı
Kayseri'nde bir parkta belediyeye ait bankı yaktıkları belirlenen 3 zanlı, asayiş ekipleri tarafından gözaltına alındı. Zanlılar hakkında kamu malına zarar vermek suçlamasıyla adli işlem başlatıldı.
Kayseri'de belediyeye ait bankı yaktıkları belirlenen 3 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Devriye Ekipler Amirliği görevlileri, Gökkent Mahallesi'ndeki bir parkta ateş yakıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Adrese giden ekipler, D.R. (18), A.B. (18) ve Y.K'nin (19) belediyeye ait bankı yaktığını tespit etti.
Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında "kamu malına zarar vermek" suçundan adli işlem başlatıldı.
Kaynak: AA / Ramazan Kaya - Güncel