Kayseri'de Bedensel Engelli Çocuğa Polislerden Doğum Günü Sürprizi

Kayseri'de yaşayan 14 yaşındaki bedensel engelli Umut Özen'e polisler tarafından doğum günü sürprizi yapıldı. Polis ekipleri, Özen için doğum günü pastası hazırlayarak hediye etti ve ekip aracıyla gezdirdi. Özen, polis merkezini de ziyaret ederek, personelle sohbet etti.