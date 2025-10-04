Kayseri'de bazı sivil toplum kuruluşları Gazze için toplandı

Kayseri'de bazı sivil toplum kuruluşları Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkati çekmek için bir araya geldi.

HAK-İŞ Konfederasyonu Kayseri Şubesi'nin organize ettiği program Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde gerçekleştirildi.

HAK-İŞ Konfederasyonu Kayseri Şube ve Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Yavuz Navruz, yaptığı konuşmada, dünyada zulmün en açık şekilde yaşandığı yerin Filistin olduğunu belirtti.

Kadın, çocuk ve yaşlıların katledilmesinin yüreklerini dağladığını kaydeden Navruz, Kayseri'den yükselen sesin Gazze'de yankı bulacağına yürekten inandığını ifade etti.

HAK-İŞ ve Hizmet-İş ailesi olarak her zaman Filistin'in yanında olacaklarını vurgulayan Navruz, sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte dayanışma kültürünü güçlendirerek adaletin ve barışın sesi olmaya çalışacaklarını aktardı.