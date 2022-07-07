Kayseri'de bayram öncesi helikopter destekli trafik denetimi

Kayseri'de jandarma, ölümlü ve yaralamalı kazaları en aza indirmek amacıyla Kurban Bayramı trafik tedbirleri kapsamında helikopter destekli denetim yaptı.

İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen denetim, "algılanan yakalanma riski duygusu"nun sürekli ve üst düzeyde tutulabilmesi amacıyla Komutanlıktan havalanan helikopterle Sivas ve Malatya ile Bünyan, Sarıoğlan, Akkışla, Pınarbaşı, Şarkışla yollarında yapıldı.

Kent genelindeki 4 bin 94 kilometrelik yol ağında, 17 trafik timinin destek verdiği denetimde, kurallara uymadığı tespit edilen sürücüler uygulama noktalarında durduruldu.

Şube müdürlerinin katıldığı ve yaklaşık 2 saat süren denetimde 871 araç kontrol edildi.

Kurban Bayramı öncesi yapılan denetimde "sağ şeritte veya bankette uygunsuz durumda bekleme", "ağır taşıtların uygunsuz şerit kullanımı" ve "hatalı sollama" gibi ihlaller yapan araç sürücülerine cezai işlem uygulandı.