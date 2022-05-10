Kayseri'de bataklıkta mahsur kalan 6 kişi ve 1 büyükbaş hayvan kurtarıldı - Haberler

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Kayseri'de bataklıkta mahsur kalan 6 kişi ve 1 büyükbaş hayvan kurtarıldı

AA - Hakan Can Şahin - Güncel
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Kayseri'de bataklıkta mahsur kalan 6 kişi ve 1 büyükbaş hayvan kurtarıldı

Kayseri'deki Sultan Sazlığı Milli Parkı'nın bataklık kısmında mahsur kalan 6 kişi ve 1 büyükbaş hayvan kurtarıldı.

YEŞİLHİSAR, KAYSERİ (AA) - Kayseri'deki Sultan Sazlığı Milli Parkı'nın bataklık kısmında mahsur kalan 6 kişi ve 1 büyükbaş hayvan kurtarıldı.

Yeşilhisar, Develi ve Yahyalı ilçeleri arasında yer alan Sultan Sazlığına, Yeşilovacık bölgesinden giren ve burada mahsur kalan büyükbaş hayvanını çıkarmak isteyen besici bataklığa saplandı.

Bunun üzerine yakınlarından yardım isteyen besiciyi kurtarmak için bölgeye traktörle giden 5 kişi de bataklığa saplanarak mahsur kaldı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yaklaşık 1,5 saatlik çalışmanın ardından 6 kişiyi ve 1 büyükbaş hayvanı kurtardı.

AA / Hakan Can Şahin - Güncel

Yeşilhisar, Yahyalı, Kayseri, Milli, Güncel, Haberler

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