Kayseri'de başı bidona sıkışan köpeği itfaiye kurtardı
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Kayseri'de itfaiye ekipleri, başı bidona sıkışan köpeği kurtardı.
Kayseri'de itfaiye ekipleri, başı bidona sıkışan köpeği kurtardı.
Merkez Kocasinan ilçesi Fevzioğlu Mahallesi'nde bir vatandaş, bahçede oynayan köpeğinin başının bidona sıkıştığını görünce itfaiyeyi aradı.
Adrese gelen Kayseri Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekibi, bağ makasıyla kestiği bidonu köpeğin başından çıkardı.
Bidondan kurtulan köpek, rahatlamanın etkisiyle bahçede bir süre koştu.
Kaynak: AA / Esma Küçükşahin - Güncel