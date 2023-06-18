Kayseri'de Baraj Gölüne Araç Düştü: 1 Ölü
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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde Yamula Baraj Gölü'ne bir aracın düşmesi sonucu B.D. (36) hayatını kaybetti. Olay yerine jandarma, AFAD, UMKE ve Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ekipleri sevk edildi. İddiaya göre, B.D'nin park halindeki aracında oynayan çocuğunun el frenini indirmesi sonucu araç göle düştü.
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde baraj gölüne aracıyla düşen kişi hayatını kaybetti.
Yamula Baraj Gölü'ne bir aracın düştüğü ihbarı üzerine jandarma, AFAD, UMKE ve Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ekipleri bölgeye sevk edildi.
Ekiplerin arama çalışmaları sonucu B.D'nin (36) cesedine ulaşıldı.
İddiaya göre, B.D'nin, park halindeki araçta oynayan çocuğunun el frenini indirmesi sonucu hareket eden aracı durdurmaya çalışırken göle düştüğü, çocuğun da çevrede bulunan vatandaşlar tarafından kurtarıldığı belirtildi.