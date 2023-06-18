Kayseri'de Baraj Gölüne Araç Düştü: 1 Ölü

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde Yamula Baraj Gölü'ne bir aracın düşmesi sonucu B.D. (36) hayatını kaybetti. Olay yerine jandarma, AFAD, UMKE ve Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ekipleri sevk edildi. İddiaya göre, B.D'nin park halindeki aracında oynayan çocuğunun el frenini indirmesi sonucu araç göle düştü.