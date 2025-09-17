Kayseri'de Bandrolsüz 560 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi
Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen yol kontrolünde, durdurulan bir tırda 560 paket bandrolsüz kaçak sigara bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kayseri-Malatya kara yolu Solaklar Mahallesi'nde uygulama gerçekleştirdi.
Durdurulan bir tırda, çay ve tütün tespit köpeğiyle yapılan aramada 560 paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
