Haberler

Kayseri'de Bandrolsüz 560 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen yol kontrolünde, durdurulan bir tırda 560 paket bandrolsüz kaçak sigara bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayseri'de jandarma ekiplerince yapılan yol kontrolünde 560 paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kayseri-Malatya kara yolu Solaklar Mahallesi'nde uygulama gerçekleştirdi.

Durdurulan bir tırda, çay ve tütün tespit köpeğiyle yapılan aramada 560 paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA / Hakan Can Şahin - Güncel
IQ Money ve Paypole ödeme kuruluşlarının faaliyetlerine son verildi

Merkez Bankası 2 ödeme şirketinin faaliyetlerine son verdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
KYK yurduna yerleşen genç kız, odasının manzarasını görünce ağladı

KYK yurdunda odasının manzarasını görünce ağladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.