Kayseri'de Bandrolsüz 560 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Kayseri'de jandarma ekiplerince yapılan yol kontrolünde 560 paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kayseri-Malatya kara yolu Solaklar Mahallesi'nde uygulama gerçekleştirdi.

Durdurulan bir tırda, çay ve tütün tespit köpeğiyle yapılan aramada 560 paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.