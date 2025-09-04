Haberler

Kayseri'de Balkonundan Düşen Bebek Yaralandı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 1'inci kattaki evlerinin balkonundan düşen 2 yaşındaki Suriye uyruklu erkek bebek Y.E.G. yaralandı. Olayın ardından sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 16.30 sıralarında Kocasinan ilçesi Fevziçakmak Mahallesi Kamer Sokak'ta meydana geldi. Oturdukları 1'inci kattaki dairenin balkonuna çıkan Suriye uyruklu erkek Y.E.G., henüz belirlenemeyen nedenle beton zemine düştü. Mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Y.E.G., sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Haber-Kamera: Furkan KAVUKLU/KAYSERİ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
