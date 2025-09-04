Kayseri'de Balkonundan Düşen Bebek Yaralandı

KAYSERİ'de 1'inci kattaki evlerinin balkonundan düşen Suriye uyruklu Y.E.G. (2) erkek bebek, yaralandı.

Olay, saat 16.30 sıralarında Kocasinan ilçesi Fevziçakmak Mahallesi Kamer Sokak'ta meydana geldi. Oturdukları 1'inci kattaki dairenin balkonuna çıkan Suriye uyruklu erkek Y.E.G., henüz belirlenemeyen nedenle beton zemine düştü. Mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Y.E.G., sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

-

Haber-Kamera: Furkan KAVUKLU/KAYSERİ,