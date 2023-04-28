Kayseri'de balkondan düşen kadının ölümüyle ilgili eşine müebbet hapis cezası istemi

Kayseri'de 11'inci kattaki evinin balkonundan düşen Raziye Ebru Erciyes'in (33) ölümüyle ilgili eşi Hasan Devran Erciyes'in (33) müebbet hapis cezası istemi ile tutuksuz yargılandığı davada savcı mütalaasını açıkladı. Savcı, sanık Erciyes hakkında delil yetersizliğinden beraat kararı verilmesini istedi.

KAYSERi'de 11'inci kattaki evinin balkonundan düşen Raziye Ebru Erciyes'in (33) ölümüyle ilgili eşi Hasan Devran Erciyes'in (33) müebbet hapis cezası istemi ile tutuksuz yargılandığı davada savcı mütalaasını açıkladı. Savcı, sanık Erciyes hakkında delil yetersizliğinden beraat kararı verilmesini istedi.

Emre Mahallesi Göksu Sokak'ta oturan Raziye Ebru Erciyes, 20 Haziran 2021 günü saat 04.30 sıralarında 11'inci kattaki evinin balkonundan düşüp, öldü. Olayın ardından şüpheli olarak gözaltına alınan 8 yıllık eşi Hasan Devran Erciyes, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmanın ardından Erciyes hakkında 'eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Davanın ilk duruşmasında ifade veren sanık Erciyes, "Ebru cama sıçradığında ben de sıçradım ama tutamadım. Hemen kendini aşağı attı. Amacım; Ebru'yu yakalamaktı. Fakat mümkün olmadı. Muhtemelen peteğe basıp, atlamış olabilir" demişti.