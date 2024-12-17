Kayseri'de Balkondan Düşen Kadın Hastaneye Kaldırıldı
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 3. kattaki evinin balkonundan düşerek yaralanan 25 yaşındaki kadın, hastaneye kaldırıldı.
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 3. kattaki evinin balkonundan düşerek yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.
Tavlusun Mahallesi 1846 Sokak'taki Basın Sitesi'nde 5 katlı bir apartmanın 3. katındaki dairede yaşayan B.K. (25), balkondan düştü.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan kadın, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA / Ergün Haktanıyan - Güncel