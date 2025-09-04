Kayseri'de Balkondan Düşen 2 Yaşındaki Çocuk Hastaneye Kaldırıldı
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, 2 yaşındaki Suriye uyruklu bir çocuk balkonundan düşerek ağır yaralandı. Olay, Fevziçakmak Mahallesi'nde gerçekleşti ve çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde balkondan düşen 2 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı.
Fevziçakmak Mahallesi Kamer Sokak'ta apartmanın 1'inci katındaki evin balkonuna çıkan 2 yaşındaki Suriye uyruklu Y.E.G. henüz belirlenemeyen nedenle zemine düştü.
Ağır yaralanan çocuk, 112 Acil Servis ekiplerince Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Ergün Haktanıyan - Güncel