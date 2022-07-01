Kayseri'de balık av sezonu başladı

Türkiye'nin önemli tatlı su balığı av merkezlerinden Kayseri'de balıkçılar, yeni av sezonuna düzenlenen törenle başladı.

Yamula Barajı Gölü Kuşçu Marina'daki törende konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, Kayseri'de 1 Nisan'da başlayan av yasağının bugün sona erdiği, balıkçıların ilk ağlarını suyla buluşturduğunu söyledi.

Denizlerdeki egemenlik ve bağımsızlığın sembolü olan Kabotaj Bayramı coşkusunun da yaşandığını belirten Şahin, " Yamula Barajı, Türk somonu üretiminin yanında sazan, sudak ve gümüş balığı açısından da çok önemli bir kaynak. Balıkçılıkla uğraşan hemşehrilerimizin gayretleriyle ilimizde bu faaliyetler yoğun bir şekilde sürdürülüyor. Dolayısıyla birçok ailemiz de balıkçılıktan ekmek yiyor. Ancak bu kaynağın sürdürülebilmesi için burada faaliyet gösteren balıkçılarımızdan, halkımızdan kurallara uygun avlanılmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Yamula Barajı'nda "Koca Sinan" ve "Hunat Hatun" isimli su ürünleri kontrol tekneleri ile sürekli denetim yaptıklarını anlatan Şahin, şunları kaydetti:

"Bu denetimlerde balıkçı ve balıkçı teknelerinin ruhsat kontrolleri, av araçlarının göz açıklığı ölçüsü, avlanan balıkların en küçük av boyu, av araçlarının yapısal özellikleri ile kullanma yöntemleri kontrol edilmektedir. Su ürünleri kontrol hizmeti zor ve çok pahalıdır, bu yıl uygulamaya koyduğumuz av araçlarının markalanması ile av araçları ve diğer av ekipmanlarının sürekli ölçülmesi, standartlara uyup uymadıklarının belirlenmesi yönünde harcanan çaba ve masraf daha az olacaktır. Marka takılan av aracı, bizden vize almış ve avcılıkta kullanılmasına izin verilmiş demektir. Marka sayesinde gölde yasa dışı olarak kullanılıp kullanılmadığı konusunda bilgi verecek, balıkçılar arasında oto kontrol, işbirliği ve bilinçli avcılık yapılabilecektir. Halkımızdan ricamız bu ağların bir sahibi olduğu ve bizim kontrolümüzde göle bırakıldığı bilinci ile ağlara zarar vermemeleridir."

Konuşmanın ardından Şahin ve balıkçılar, sezonun ilk ağını tekneden Yamula Barajı Gölü'ne serdi.