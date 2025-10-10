Kayseri'de Bakkalda Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı
Anbar Mahallesi'nde bir bakkalda, iddiaya göre "yan bakma" meselesi nedeniyle tartışma çıktı.
Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda T.S.M. bıçakla Ü.A'yı yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralı, ambulansla Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Olay yerinden kaçan şüpheli, bir süre sonra yakalandı.
Kaynak: AA / Ergün Haktanıyan - Güncel