Kayseri'de Bakkalda Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir bakkalda çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı. 'Yan bakma' meselesi nedeniyle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Olay yerinden kaçan şüpheli yakalandı.

Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde bir bakkalda çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Anbar Mahallesi'nde bir bakkalda, iddiaya göre "yan bakma" meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda T.S.M. bıçakla Ü.A'yı yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralı, ambulansla Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerinden kaçan şüpheli, bir süre sonra yakalandı.

Kaynak: AA / Ergün Haktanıyan - Güncel
