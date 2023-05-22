Kayseri'de bahis operasyonunda bir şüpheli yakalandı

Kayseri'de düzenlenen bahis operasyonunda bir zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Yeşilhisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sosyal medya hesabı üzerinden bahis oyunlarına yönelik kupon paylaşımında bulunan ve bunu ücret karşılığında satışa sunan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Bu kapsamda şüpheli E.B'nin (31) Yeşilhisar ilçesinde bulunan 2 adresinde yapılan aramada, 5 cep telefonu, 2 SIM kartı, 7 kupon, banka kartı, 704 lira ve spor müsabakalarının isimlerinin bulunduğu not kağıdına el konuldu.

"7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna muhalefet" suçundan gözaltına alınan E.B'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.