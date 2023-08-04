Kayseri'de bahçesinde kenevir yetiştiren şüpheli gözaltına alındı
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Kayseri'de evinin bahçesinde kenevir yetiştiren şüpheli gözaltına alındı.
Kayseri'de evinin bahçesinde kenevir yetiştiren şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ve Yahyalı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Yahyalı ilçesi Kocahacılı Mahallesi'nde yaşayan E.Ç'nin evine operasyon düzenlendi.
Evin bahçesinde 21 kök kenevir bitkisi ele geçirildi, şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Esma Küçükşahin - Güncel