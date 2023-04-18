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KAYSERİ'DE BAHÇE MOBİLYALARI FABRİKASINDA YANGIN

KAYSERİ'DE BAHÇE MOBİLYALARI FABRİKASINDA YANGIN

Güncel Haberler

KAYSERİ'de, bahçe mobilyaları fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

KAYSERİ'de, bahçe mobilyaları fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yangın, saat 17.30 sıralarında Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 6'ncı Cadde'de bulunan bahçe mobilyaları fabrikasında meydana geldi. Fabrikada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler fabrikayı kapladı. Fabrika çalışanlarının ihbarıyla olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye erleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Polis çevrede güvenlik önlemleri alırken kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları devam ediyor. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Organize Sanayi Bölgesi Kayseri Güncel Haberler

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