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Kayseri'de Bahçe Mobilya İmalathanesinde Çıkan Yangın 2 İş Yerine Sıçradı

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Kayseri'de bulunan bir bahçe mobilya imalathanesinde çıkan yangın, yanındaki iki iş yerine de sıçradı. Yangın, yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu söndürüldü ve 3 iş yeri kullanılamaz hale geldi.

KAYSERİ'de bahçe mobilya imalathanesinde çıkan yangın, 2 iş yerine daha sıçradı. Yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu söndürülen yangında 3 iş yeri kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 21.30 sıralarında Ağaçişleri Sitesi 40'ıncı Cadde'de bulunan 2 katlı iş yerinde meydana geldi. Bahçe mobilya imalathanesinde henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, alt kattaki ahşap mobilya ve yanında bulunan çelik kapı imalathanesine sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen ekipler yangının söndürülmesi için çalışma başlattı. Yangın, ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu söndürüldü. 3 iş yerinin kullanılamaz hale geldiği yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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