Kayseri'de baharın müjdecisi çiğdem ve anemonlar çiçek açtı

YAHYALI, KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde baharın müjdecisi sarı çiğdem ile beyaz ve mavi anemonlar çiçek açtı.

Adana'ya sınır olan Yahyalı ilçesinde karların erimesiyle bahar yüzünü göstermeye başladı.

İlçenin kırsal kesimlerinde genellikle çalıların altında görülen sarı çiğdemler ile beyaz ve mavi anemonlar adeta uyanan doğanın renkli yüzünü gösteriyor.

Kozmetik ve ilaç sanayisinde kullanılan mavi anemonlar ile çiğdemler güzel bir görüntü sunuyor.