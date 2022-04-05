Kayseri'de bağ evlerinden hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı
AA - Müzahim Zahid Tüzün - Güncel
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Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde 3 bağ evinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla jandarma ekiplerince gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
YEŞİLHİSAR, KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde 3 bağ evinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla jandarma ekiplerince gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Yeşilhisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karacabey Mahallesi'nde mart ayında 3 bağ evinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla hakkında arama kaydı bulunan A.U'nun yakalanması amacıyla çalışma başlattı.
Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler zanlıyı gözaltına aldı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.U. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
AA / Müzahim Zahid Tüzün - Güncel