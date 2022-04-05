Kayseri'de bağ evlerinden hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kayseri'de bağ evlerinden hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

AA - Müzahim Zahid Tüzün - Güncel
 - Güncelleme:
Kayseri'de bağ evlerinden hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde 3 bağ evinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla jandarma ekiplerince gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

YEŞİLHİSAR, KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde 3 bağ evinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla jandarma ekiplerince gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Yeşilhisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karacabey Mahallesi'nde mart ayında 3 bağ evinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla hakkında arama kaydı bulunan A.U'nun yakalanması amacıyla çalışma başlattı.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler zanlıyı gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.U. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

AA / Müzahim Zahid Tüzün - Güncel

Yeşilhisar, Jandarma, Hisarcık, Kayseri, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title