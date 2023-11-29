Kayseri'de Bağ Evlerinden Hırsızlık Yapan 4 Kişi Yakalandı

Kayseri'de bağ evlerinden hırsızlık yaptığı belirlenen 4 kişi polis ekiplerince yakalandı. Yakalanan şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çeşitli eşyalar ele geçirildi.

KAYSERİ'de, bağ evlerinden hırsızlık yaptığı belirlenen 4 kişi polis ekiplerince yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, bağ evlerinden hırsızlık yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda çeşitli adreslere operasyon düzenlendi. Hırsızlık yaptığı belirlenen H.P., S.Y., K.Y. ve B.Ö. yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda çeşitli eşyalar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (DHA)