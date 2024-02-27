Kayseri'de Bağ Evlerinden Hırsızlık Yapan 2 Şüpheli Tutuklandı

Kayseri'nin Talas ilçesinde bağ evlerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ilçedeki 3 bağ evinin pencere korkulukları kesilerek televizyon, kombi ve antika eşyaların çalınmasıyla ilgili 10 gün süren çalışma ve kamera kayıtlarının izlenmesi neticesinde kimlikleri tespit edilen O.A. ve E.K'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.