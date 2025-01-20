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Kayseri'de Baba Oğlunu Yaraladı, Kendini Eve Kilitledi

Kayseri'de Baba Oğlunu Yaraladı, Kendini Eve Kilitledi
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Kayseri'de 7 yaşındaki oğlunu silahla yaraladıktan sonra kendisini eve kilitleyen baba, 4 saat süren ikna çabalarının ardından polise teslim oldu. Olayın ardından ağır yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı.

Kayseri'de 7 yaşındaki oğlunu silahla yaraladıktan sonra kendisini eve kilitleyen baba, yaklaşık 4 saat süren ikna çalışmasının ardından polise teslim oldu.

Melikgazi ilçesi Gesi Fatih Mahallesi Fetih Sokak'taki evinde yaşayan V.K, henüz bilinmeyen nedenle oğlu D.K'yi tüfekle vurarak yaraladı.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Durumunun ağır olduğu öğrenilen D.K, ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Üç ayrı suç kaydı olduğu öğrenilen baba V.K, daha sonra kendisini eve kilitledi.

Özel harekat polislerinin de bulunduğu ekipler, psikolog eşliğinde yaklaşık 4 saatlik çalışmayla V.K'yi ikna ederek evden çıkarttı.

Polise teslim olduktan sonra gözaltına alınan babanın emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Ergün Haktanıyan - Güncel
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