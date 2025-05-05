Kayseri'de Ayılar Arı Kovanlarına Zarar Verdi

Kayseri'nin Develi ilçesinde ayılar arı kovanlarına zarar verdi.

Alınan bilgiye göre, Şıhlı Mahallesi Avşarköy yaylasındaki ormanlık alana, arılarını kontrol etmek için giden Sümeyye Ardıçoğlu, kovanlarının zarar gördüğünü fark etti.

Kovanlarının bulunduğu alanda inceleme yapan Ardıçoğlu, peteklerin ayılar tarafından yenildiğini gördü.

Ardıçoğlu'nun Orman ve Köy İlişkileri Genel Müdürlüğü (ORKÖY) tarafından desteklenen proje kapsamında arıları aldığı öğrenildi.