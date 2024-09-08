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Kayseri'de Ayakkabı Mağazasında Yangın Çıktı

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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bulunan bir ayakkabı mağazasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın nedeniyle iş yerinde hasar meydana geldi.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Esenyurt Mahallesi Büyük Menderes Caddesi üzerinde 8 katlı apartmanın zemin katındaki ayakkabı mağazasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

İş yerinde yangın nedeniyle hasar oluştu.

Kaynak: AA / Güncel

Melikgazi kayseri İtfaiye Güncel Yaşam Olay

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