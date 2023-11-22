Kayseri'de Ayakkabı Kutusunda 5 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi
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Kayseri'de polis ekipleri tarafından durdurulan bir otomobilden ayakkabı kutusu içinde gizlenmiş 5 kilo metamfetamin ele geçirildi. Olayın ardından 1 kişi gözaltına alındı.
KAYSERİ'de, polis ekiplerince yol kontrolünde durdurulan otomobilden ayakkabı kutusu içine gizlenmiş 5 kilo metamfetamin ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, A.U.'nun il dışından kente uyuşturucu getireceği bilgisini aldı. Bunun üzerine İncesu ilçesinde yol kontrolünde şüphelinin otomobili durduruldu. Otomobilde yapılan aramada ayakkabı kutusu içine gizlenmiş 5 kilo 30 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan A.U., polis merkezine götürüldü.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel