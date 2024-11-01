Kayseri'de Ayakkabı İmalathanesinde Yangın Çıktı
Melikgazi ilçesinde bir ayakkabı imalathanesinde çıkan yangın, çevredekilerin ihbarı sonrası itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Yangın nedeniyle işletmede hasar meydana geldi.
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde ayakkabı imalathanesinde çıkan yangın hasara yol açtı.
Osman Kavuncu Mahallesi'ndeki Giyim Sanayi Siteleri'nde bulunan ayakkabı imalathanesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın kısa sürede söndürüldü.
İşletmede yangın nedeniyle hasar oluştu.