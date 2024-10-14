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Kayseri'de Avukata Hakaret Eden Sanığa Para Cezası

Kayseri'de Avukata Hakaret Eden Sanığa Para Cezası
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Kayseri'de haciz işlemi sırasında darbedilen avukat Coşkun Özbek'e sosyal medya üzerinden hakaret eden Şükrü D., 354 gün karşılığı 7 bin 80 TL para cezasına çarptırıldı.

KAYSERİ'de, Avukat Coşkun Özbek'in (29), haciz işlemine gittiği fabrikada darbedildiği anlara ilişkin sosyal medya hesabından hakaret içeren paylaşım yaptığı gerekçesiyle tutuksuz yargılanan Şükrü D. (40), para cezasına çarptırıldı.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde haciz işlemleri için bir fabrikaya giden Kayseri Barosu avukatlarından Coşkun Özbek, işlemler sırasında Serpil Y.'nin saldırısına uğradı. Fabrika sahibi olduğu belirtilen Serpil Y., ayağından yaralı olan Avukat Coşkun Özbek ve arkadaşına, "Sen neyi bekliyorsun? Ayağın tutuyor mu, kırayım mı? Kimi istiyorsan ara, darbetti beni" dedi. Avukat Özbek ise yanında haciz işlemine gelen ve görüntüleri kaydeden başka bir avukat Kübra Kürkçü'ye, "Polisi arar mısın?" dedi. Serpil Y. avukata saldırırken yanındaki kızı da ona engel olmaya çalıştı. O anlar, diğer avukat tarafından cep telefonuyla kayda alındı. Olay sonrası Avukat Coşkun Özbek ve meslektaşı Kübra Kürkçü, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Polis ekiplerinin gözaltına aldığı Serpil Y., emniyetteki işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından yurt dışı çıkış yasağı şartıyla, adli kontrol tedbiriyle salıverildi. Kayseri Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianamede, sanık Serpil Y. hakkında, 'Görevi yaptırmamak için direnme' suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar, 'Hakaret'ten de 1 yıldan 2 yıla kadar olmak üzere toplam 6 yıla kadar hapis cezası istendi.

SOSYAL MEDYADAN HAKARETE HAPİS TALEBİ

Avukat Coşkun Özbek'in darbedildiği anlara ilişkin çıkan haberlerin ardından Şükrü D. sosyal medya hesabından hakaret içeren bir paylaşım yaptı. Bir haber sitesinin sosyal medya hesabına yorum yapan Şükrü D., 'kafasını kır" diyerek küfretti. Coşkun Özbek'in Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunması sonrası Şükrü D., hakkında 'Sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret' suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

KARAR VERİLDİ

Kayseri 12'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında sanık ve taraf avukatları hazır bulundu. Mahkeme hakimi ilk duruşmada, "Sosyal medyayı kullanmayı bilmiyorum" diyen Şükrü D.'yi, 'Sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret' suçundan 354 gün karşılığı 7 bin 80 TL para cezasına çarptırdı. Hakim, sanığın geçmiş sabıkaları nedeniyle cezasında erteleme yapmadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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