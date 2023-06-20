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Kayseri'de Avukat Temizlediği Tabancasının Ateş Alması Sonucu Yaralandı

Kayseri'de Avukat Temizlediği Tabancasının Ateş Alması Sonucu Yaralandı

Güncel Haberler

Kayseri'de avukat İsmail Kaygısız (29), evinde temizlediği ruhsatlı tabancasının ateş alması sonucu yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

KAYSERİ'de avukat İsmail Kaygısız (29), evinde temizlediği ruhsatlı tabancasının ateş alması sonucu yaralandı.

Olay, saat 14.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Yenidoğan Mahallesi 3170 Sokak'taki 14 katlı bir binanın 2'nci katında meydana geldi. Avukat İsmail Kaygısız'ın temizliğini yaptığı ruhsatlı tabancası ateş aldı. Silahtan çıkan mermi, Kaygısız'ın göğsüne isabet etti. Silah sesini duyan komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaygusuz, gelen ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı.Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Furkan Kavuklu - Güncel

Yenidoğan Kocasinan Kayseri Güncel Haberler

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