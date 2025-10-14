Kayseri'de Atların Çekimi Tartışması: 4 Sanığın Yargılanmasına Başlandı

Kayseri'de Erciyes Dağı'nın eteklerinde bulunan Hürmetçi Sazlığı'ndaki atları cep telefonuyla görüntülemek isteyen çocuklu bir ailenin içinde bulunduğu aracın önünü kesip, sopalarla araca zarar veren 4 sanığın yargılanmasına başlandı.

16. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuksuz sanıklar A.K., B.K. ile taraf avukatları hazır bulundu, diğer tutuksuz sanıklar, M.B.D. ile O.K. duruşmaya katılmadı.

Sanık A.K., savunmasında, olay günü sazlıkta kamera çekimi yapıldığını ve kendisinin de atın üzerinde olduğunu anlatarak, karşı tarafın çekim yapıldığı esnada alana girmek istediğini ve kendilerine ikinci çekim alanına gitmeleri konusunda telkinde bulunduğunu savundu.

Cep telefonunun gasbedildiğini öne süren A.K., cep telefonunu alabilmek için atını aracın arkasından koşturduğunu belirtti.

Aracın içinde çocuk olduğundan haberinin olmadığını kaydeden A.K., karşı tarafın oluşan zararını karşılayabileceğini ifade etti.

Sanık B.K. ise olayda herhangi bir zarar verme veya darbetme gibi niyetlerinin olmadığını belirterek, olayda huylanan atın aracın aynasına çarptığını ve kırıldığını öne sürdü.

Duruşma savcısı, sanıkların, mağdurların otomobillerinin hareket etmesini engelledikleri gerekçesiyle Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunularak, "ulaşım araçlarının alıkonulması" suçundan ek iddianame hazırlanmasını ve dava dosyasıyla birleştirilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Olay

"Hürmetçi Sazlığı'nda zorbalık" başlığıyla sosyal medyada yapılan paylaşıma ilişkin, 2 Ekim 2024'te gözaltına alınan A.K. (55), B.K. (69), M.B.D. (19) ve suça sürüklenen çocuk O.K., sevk edildikleri hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, Hacılar Kaymakamlığı atları sadece çekim için kullandığı ve bakım yapmadığı gerekçesiyle A.K.'ye 190 bin lira para cezası vermişti.