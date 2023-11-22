Kayseri'de Atatürk'ün fotoğrafının yakılmasına ilişkin 4 sanığın yargılanmasına başlandı

Kayseri'de Atatürk'ün fotoğrafının yakılmasına ilişkin haklarında dava açılan 4 sanık, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İncesu Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmada, tutuklu sanıklar A.K, A.N, H.E. ve E.K. ile avukatları hazır bulundu.

Kapalı oturumda gerçekleşen duruşmada, sanıkların suçlamaları reddederek beraatlerini ve tahliyelerini istediği öğrenildi.

Mahkeme hakimi, 4 sanığın adli kontrol tedbiri ile tahliyelerine karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Olay

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafının yakılması olayına ilişkin 26 Ekim'de sosyal medya platformlarında bir videonun dolaşıma girdiğinin tespit edilmesi üzerine şüphelilerle ilgili adli ve idari süreç başlatılmıştı.

Paylaşılan görüntünün İncesu ilçesinde kayda alındığını tespit eden jandarma ekiplerince gözaltına alınan şüpheliler A.K, A.N, H.E. ve E.K. tutuklanmıştı.