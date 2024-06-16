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Kayseri'de Atatürk Anıtı'na zarar veren 2 şüpheli yakalandı

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Kayseri'de Atatürk Anıtı'na baltayla zarar veren biri kadın 2 şüpheli yakalandı. Polis ekipleri ve Büyükşehir Belediyesi görevlileri olay yerinde inceleme yaptı.

Kayseri'de Atatürk Anıtı'na baltayla zarar veren biri kadın 2 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na 2 kişinin baltayla zarar verdiğini görenler 112 Acil Çağrı Merkezini aradı.

Olay yerine gelen polis ekipleri, Y.K. ve yeğeni Z.A'yı yakaladı. Şüpheliler, Reşat Vural Polis Merkezine götürüldü.

Polis ekipleri ile Büyükşehir Belediyesi zabıta personelinin incelemesinde, anıtta 13 darbe izi tespit edildi.

Olayın ardından Kayseri Büyükşehir Belediyesi görevlileri, anıttaki darbe izlerini sildi.

Kaynak: AA / Güncel

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