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Kayseri'de Atatürk Anıtı'na baltayla saldıran 2 şüpheli adliyeye sevk edildi

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Kayseri'de Atatürk Anıtı'na baltayla saldırıp zarar veren Y.K. ve yeğeni Z.A. adliyeye sevk edildi. Polis ekipleri ve belediye görevlileri tarafından yapılan incelemede anıtta 13 darbe izi tespit edildi.

Kayseri'de Atatürk Anıtı'na baltayla saldıran biri kadın 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Dün Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na baltayla saldırıp zarar vermelerinin ardından gözaltına alınan Y.K. ve yeğeni Z.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Kayseri Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen dayı yeğen, adliyeye götürüldü.

Dün Atatürk Anıtı'na 2 kişinin baltayla zarar verdiğini görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aramış, olay yerine gelen polis ekipleri, Y.K. ve yeğeni Z.A'yı yakalamıştı.

Polis ekipleri ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi zabıta personelinin incelemesinde, anıtta 13 darbe izi tespit edilmişti. Belediye görevlileri, anıttaki darbe izlerini silmişti.

Kaynak: AA / Güncel

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