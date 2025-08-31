Kayseri'de Aspir Hasadı Başladı: Türkiye Üretiminin Yüzde 35'i Burada Gerçekleşiyor

Tarım ve Orman Bakanlığının destekleriyle Türkiye'de aspir üretiminin yüzde 35'inin gerçekleştirildiği Kayseri'de hasat mesaisi başladı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav, daire müdürleriyle Ağırnas Mimarsinan Kadın Kooperatifi tarafından Kayseri-Sivas kara yolu üzerindeki arazide başlatılan aspir hasadına katıldı.

Saklav, AA muhabirine, kentin 622 bin hektar ekili tarım alanıyla Türkiye'de 5'inci sırada yer aldığını söyledi.

Türkiye'nin bitkisel üretiminde şehrin 24 farklı üründe ilk 10'a girdiğine dikkati çeken Saklav, aspir, çerezlik kabak, kimyon ve çavdar üretiminde birinci, patates ve çerezlik ayçiçeğinde ikinci, şeker pancarı, tritikale, Macar fiği ve sorgum üretiminde üçüncü, arpada dördüncü, elma üretiminde ise beşinci sırada yer aldığını belirtti.

"Yoğun bir talep var"

Ülkede aspir üretiminin yüzde 35'inin gerçekleştirildiği Kayseri genelinde hasada başlandığını ifade eden Saklav, şunları kaydetti:

"2024 TÜİK rakamlarına göre, yaklaşık 91 bin dekar alanda 10 bin ton üretim gerçekleştirdik. 2025 verilerimize göre, inşallah yaklaşık 100 bin dekar alanda 12 bin ton üretim gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Aspirde açık ara birinciyiz. Aspirin yanı sıra diğer ürünlerde de ön sıralarda yer almaktayız. Amacımız çiftçilerimizi doğduğu yerde doyurmak. Bununla alakalı projeler yapıyoruz. Aspir tohumunun dağıtımıyla alakalı Bakanlığımızın 'Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi' kapsamında Valiliğimiz, Büyükşehir Belediyemiz ve ilçe belediyelerimizin katkılarıyla son 5 yılda yüzde 50 hibeli 1200 ton tohum dağıttık ve 250 bin dekar alanın ekilişini gerçekleştirdik. Bu yıl da 138 ton aspir tohumunu yüzde 50 hibeli dağıttık. Bu desteklerle birlikte aspir üretimi ilimizde arttı. Yoğun bir talep var."

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın talimatları ve önderliğinde üretim planlamasının 81 ilde faaliyete geçtiğini belirten Saklav, bu kapsamda aspir üretimine temel ve planlı üretim desteği olarak dekar başına ödenen 488 lirayı sertifikalı tohum ve organomineral gübre kullanımıyla 588 liraya çıkartacaklarını dile getirdi.

"Amacımız hem kooperatif sayısını hem de aspir üretimini artırmak"

Yağ oranı yüksek tohumları sayesinde bitkisel yemeklik yağ üretiminde kullanılan aspirin özellikle kızartmalar, salata ve yemekler ile kozmetik ürünler ve ilaç sanayisinde kullanıldığını ifade eden Saklav, yağ üretimi sonrası kalan posasının da hayvan yemi üretiminde kullanıldığını söyledi.

Saklav, aspirin kuraklığa ve iklim değişikliğine dayanıklılığı sayesinde nadas alanlarında üreticiler için önemli bir alternatif ürün olduğunu belirtti.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek öncülüğünde kentte kadın kooperatifleri kurulduğunu anımsatan Saklav, "Bunlardan birisi Ağırnas Mimarsinan Kadın Kooperatifi'dir. Bakanlığımız destekleriyle valiliğimiz himayesinde kurulan bu kooperatife 1,5 milyon lira hibe desteği geldi. Bu destekle soğuk sıkım ünitesi kuruldu. Kooperatifimiz, burada elde edilen yağları hem ulusal hem de yerel zincir marketlere satıyor. Kooperatifimiz çok yoğun, taleplere yetişemiyor. Amacımız hem kooperatif sayısını hem de aspir üretimini artırmak." diye konuştu.