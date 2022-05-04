Son dakika haberleri: Kayseri'de aşırı yağış sel ve heyelana neden oldu

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde aşırı yağış, sel ve heyelana neden oldu, Kapuzbaşı Takım Şelaleleri yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı.

İlçede gün boyu süren sağanak yağış sele neden oldu. İlçenin turistik bölgesi olan Kapuzbaşı Takım Şelaleleri yolu ise meydana gelen heyelan sonucu kopan kaya parçaları nedeniyle ulaşıma kapandı. İlk bilgilere göre bölgede mahsur kalan vatandaşın bulunmadığı ve selin yerleşim yerlerine zarar vermediği öğrenilirken, ekipler olumsuzluk yaşanmaması için bölgedeki çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor.

METEOROLOJİDEN UYARI

Öte yandan Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada vatandaşlar şiddetli yağış nedeniyle uyarılırken yapılan açıklamada; "Yapılan son değerlendirmelere göre Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Sivas ve Yozgat'ta beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların zaman zaman kuvvetli olacağı tahmin edilmektedir" ifadelerine yer verildi.

(Mahmut Kılınç /İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel