Kayseri'de Asayiş Uygulamasında 6 Zanlı Yakalandı

Kayseri'de yapılan asayiş uygulamasında, çeşitli suçlardan aranan 6 zanlı yakalandı. 455 araç ve 1025 kişi sorgulanırken, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ve 1 çalıntı otomobil ele geçirildi.

Kayseri'de polisin düzenlediği asayiş uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 6 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 34 noktada gerçekleştirilen uygulamada, 455 araç ve 1025 kişi sorgulandı.

Denetimde, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ile 1 çalıntı otomobil ele geçirildi.

Uygulamada çeşitli suçlardan aranan 6 şüpheli gözaltına alındı.

Öte yandan, yoklama kaçağı olan 2 kişi hakkında işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Ergün Haktanıyan - Güncel
