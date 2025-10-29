Kayseri'de Asayiş Uygulamasında 55 Şüpheli Gözaltına Alındı
Kayseri'de polisin düzenlediği 'Huzur-38' asayiş uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 55 şüpheli gözaltına alındı. Toplam 2 bin 643 kişi sorgulandı, ruhsatsız silahlar ve uyuşturucu maddeler ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, genel asayiş, kamu düzeni, mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanması amacıyla eş zamanlı "Huzur-38" asayiş uygulaması düzenledi.
84 ekip ve 336 personelin katılımıyla il genelinde 32 noktada gerçekleştirilen uygulamada, 2 bin 643 kişi ve 1189 aracın sorgusu yapıldı, çeşitli suçlardan aranan 55 zanlı yakalandı.
Uygulamada, 3 ruhsatsız tüfek, kurusıkı tabanca, 9 fişek, 2 hacizli araç, 2 çalıntı araç ve çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Ekipler ayrıca 4 sürücüye "alkollü araç kullanmaktan", 19 sürücüye ise "ehliyetsiz araç kullanmaktan" işlem yaptı.