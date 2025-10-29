Haberler

Kayseri'de Asayiş Uygulamasında 55 Şüpheli Gözaltına Alındı

Güncelleme:
Kayseri'de polisin düzenlediği 'Huzur-38' asayiş uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 55 şüpheli gözaltına alındı. Toplam 2 bin 643 kişi sorgulandı, ruhsatsız silahlar ve uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Kayseri'de polisin düzenlediği asayiş uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 55 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, genel asayiş, kamu düzeni, mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanması amacıyla eş zamanlı "Huzur-38" asayiş uygulaması düzenledi.

84 ekip ve 336 personelin katılımıyla il genelinde 32 noktada gerçekleştirilen uygulamada, 2 bin 643 kişi ve 1189 aracın sorgusu yapıldı, çeşitli suçlardan aranan 55 zanlı yakalandı.

Uygulamada, 3 ruhsatsız tüfek, kurusıkı tabanca, 9 fişek, 2 hacizli araç, 2 çalıntı araç ve çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ekipler ayrıca 4 sürücüye "alkollü araç kullanmaktan", 19 sürücüye ise "ehliyetsiz araç kullanmaktan" işlem yaptı.

Kaynak: AA / Ramazan Kaya - Güncel
Haberler.com
