Kayseri'de asayiş uygulaması yapıldı - Haberler

Kayseri'de asayiş uygulaması yapıldı
AA - Hakan Can Şahin - Güncel
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Kayseri'de polis ekiplerince kentin giriş ve çıkışlarında asayiş uygulaması yapıldı.
Kayseri'de polis ekiplerince kentin giriş ve çıkışlarında asayiş uygulaması yapıldı.
Asayiş Şube Müdürlüğü ve Devriye Ekipler Amirliğince yapılan uygulamada, 3405 kişi sorgulandı, 992 araç ve 7 seyyar satıcı kontrol edildi.
Uygulamada, 15 aranan kişi ve 11 şüpheli yakalandı, 15,67 gram uyuşturucu madde, 2 ruhsatsız tabanca,18 fişek ve birer çalıntı motosiklet ile bisiklet ele geçirildi. İki araç sürücüsüne de 1315 lira para cezası kesildi.
AA / Hakan Can Şahin - Güncel