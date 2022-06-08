Kayseri'de asayiş denetimleri - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kayseri'de asayiş denetimleri

AA - Ramazan Kaya - Güncel
 - Güncelleme:
Kayseri'de asayiş denetimleri

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, semt pazarlarında, suç ve suçlularla mücadeleye yönelik uygulamada bulundu.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, semt pazarlarında, suç ve suçlularla mücadeleye yönelik uygulamada bulundu.

Asayiş Şube Müdürlüğüne Dolandırıcılık Büro, Hırsızlık ve Yankesicilik Büro ile Motosikletli Polis Timleri Amirliği ekiplerince, semt pazarlarında, suç ve suçlularla mücadeleye yönelik yapılan uygulamada, 228 kişinin genel bilgi taraması yapıldı.

Dolandırıcılık Büro Amirliğine bağlı güven timleri de halkın yoğun olduğu Cumhuriyet Meydanı, Kazancılar Çarşısı, Bankalar Caddesi, Kapalıçarşı, Yeraltı Çarşısı ve Osmanlı Sokağı'nda uygulama yaptı.

Uygulamada 203 kişinin genel bilgi taraması yapıldı, aranan bir kişi ise yakalanarak ilgili birime teslim edildi.

AA / Ramazan Kaya - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Kayseri Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title